Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو وواشنطن تواصلان التفاوض بشأن تبادل السجناء ومسألة حساسة كهذه تحتاج إلى الصمت

Lebanon 24
30-01-2023 | 01:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن ستواصلان محادثات تبادل السجناء
lebanon 24
30/01/2023 10:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا ستسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية قبل نهاية العام (الميادين)
lebanon 24
30/01/2023 10:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: لا معنى للتفاوض مع أوكرانيا في ظل تزويد واشنطن لكييف بالأسلحة
lebanon 24
30/01/2023 10:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: ممثلو 21 دولة اجتمعوا في براغ لدعم إنشاء محكمة خاصة بشأن جرائم الحرب الروسية ضد بلادنا (الجزيرة)
lebanon 24
30/01/2023 10:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:37 | 2023-01-30
01:44 | 2023-01-30
01:38 | 2023-01-30
00:26 | 2023-01-30
23:13 | 2023-01-29
20:00 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website