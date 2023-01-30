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المرصد السوري: 7 قتلى غير سوريين باستهداف قافلة لجماعات إيران في مدينة القائم الحدودية

Lebanon 24
30-01-2023 | 01:44
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