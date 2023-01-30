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إيران تستدعي مسؤولا أوكرانيًا في طهران بعد تصريحات كييف عن هجوم أصفهان

Lebanon 24
30-01-2023 | 03:45
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