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مصادر طبية باكستانية تعلن أن 70 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار مسجد بمدينة بيشاور وتقول إن جروح بعضهم حرجة

Lebanon 24
30-01-2023 | 03:58
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