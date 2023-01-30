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في هذا اليوم.. إضرابٌ عام وتحرّكات في كل لبنان

Lebanon 24
30-01-2023 | 04:44
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عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً حاشداً، صباح اليوم الإثنين، ضمّ كل مكونات نقابات واتحادات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر وحشدٌ من نقابات المصالح المستقلة وذلك في مقر الاتحاد العمالي العام.
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وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قائلاً: "أمام تداعيات مؤسسات الدولة التي تسقط الواحدة تلو الأخرى، الغلاء فاحش، الدولار يحلّق دون سقف، يقف الإتحاد ويتطلع الى سلطة تنفيذية باردة. قطاع النقل البري يعاني ما يعانيه. السائق العمومي لن يتمكن من شراء البنزين. الضمان لا قدرة لديه لإعطاء المضمون ولا سبيل للحصول على الدواء. والأدوية المصنعة محلياً مقطوعة. القطاع التربوي يتداعى. إضرابات بالجملة. حوارات لا تؤدي الى نتيجة. في القطاع العام لا قدرة للموظف أن يصل الى عمله. وجلسات زيادة التعويضات والرواتب وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى تقاعد بدأناها مع الهيئات الاقتصادية على أساس دولار 36 ألف ليرة لم يصار الى تطبيقه بعد".
وأعلن الأسمر أن الإتحاد العمالي العام سيعلن إضراباً على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 شباط 2023، وسيشارك به قطاع النقل البري وسائر الإتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة.
ولفت الأسمر إلى أنه "لن يكون هناك قطع للطرقات على أحد"، داعياً الأجهزة الأمنية لحماية التجمعات.
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