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وزير الخارجية الأميركية: نعمل على تطوير العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة

Lebanon 24
30-01-2023 | 05:21
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