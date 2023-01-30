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مسؤول إيراني لـ"الجزيرة": المؤشرات العملية الأولية تشير إلى تورط إسرائيل في هجوم أصفهان ولا بد من متابعة التحقيق

Lebanon 24
30-01-2023 | 05:35
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