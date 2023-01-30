Advertisement

أخبار عاجلة

مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسّة إلى بلاكيت دمّ من أي فئة كانت للتبرّع الرجاء الاتّصال على الرقم 03851750

Lebanon 24
30-01-2023 | 07:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان - جونيه للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم : 81668763
lebanon 24
30/01/2023 18:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب "بلاكيت" من فئة AB- أو أي فئة سلبية في مستشفى أوتيل ديو. للتبرّع الاتصال على الرقم 03778851
lebanon 24
30/01/2023 18:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب دم وبلاكيت من فئة O+ في مستشفى "Bellevue" للتبرع الرجاء الإتّصال على الرقم 03813428
lebanon 24
30/01/2023 18:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى ماريتيم جبيل.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03341980
lebanon 24
30/01/2023 18:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:41 | 2023-01-30
11:34 | 2023-01-30
11:12 | 2023-01-30
11:10 | 2023-01-30
11:07 | 2023-01-30
11:06 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website