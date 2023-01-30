Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: يجب على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي العمل على تخفيف حدّة التوتر

Lebanon 24
30-01-2023 | 07:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أحداث القدس.. مصر تُحذر التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيليّ
lebanon 24
30/01/2023 18:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نحذر من المخاطر الشديدة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية
lebanon 24
30/01/2023 18:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: على الإسرائيليين والفلسطينيين اتخاذ خطوات فورية للحد من التصعيد ووقفه (العربية)
lebanon 24
30/01/2023 18:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تُطالب بلينكن بالعمل مع الحلفاء لتصنيف الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب (العربية)
lebanon 24
30/01/2023 18:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:41 | 2023-01-30
11:34 | 2023-01-30
11:12 | 2023-01-30
11:10 | 2023-01-30
11:07 | 2023-01-30
11:06 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website