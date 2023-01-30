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المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لـ"الجزيرة": الموقف الأميركي ثابت بغض النظر عن من يدير الحكومة في إسرائيل

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:08
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