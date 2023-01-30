Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الروسية: مهمة السفيرة الأميركية الجديدة هي وقف زيادة تدهور العلاقات الثنائية

Lebanon 24
30-01-2023 | 10:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفيرة الأميركية في موسكو تعقد لقاءات في وزارة الخارجية الروسية الأسبوع المقبل
lebanon 24
30/01/2023 18:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الخارجية الروسية: على السفيرة الأميركية الجديدة عدم التدخل في شؤون البلاد
lebanon 24
30/01/2023 18:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: الإقبال المنخفض للناخبين في تونس يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة
lebanon 24
30/01/2023 18:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية: نعمل على تطوير العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة
lebanon 24
30/01/2023 18:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:41 | 2023-01-30
11:34 | 2023-01-30
11:12 | 2023-01-30
11:10 | 2023-01-30
11:07 | 2023-01-30
11:06 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website