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إسرائيل تُطالب بلينكن بالعمل مع الحلفاء لتصنيف الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب (العربية)

Lebanon 24
30-01-2023 | 10:23
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