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السعودية تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في بيشاور في باكستان
Lebanon 24
30-01-2023
|
10:41
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