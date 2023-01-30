Advertisement

أخبار عاجلة

كوهين: سفارتنا في كييف ستعود إلى نشاطها الكامل في الأسابيع القادمة (الشرق)

Lebanon 24
30-01-2023 | 11:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير إسرائيل في ألمانيا: تل أبيب تدعم كييف على نطاق أوسع بكثير مما يعرفه الجمهور (الشرق)
lebanon 24
31/01/2023 00:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة روسيا لدى برلين: قرار ألمانيا إرسال دبابات "ليوبارد" إلى كييف "خطير للغاية" ويأخذ الصراع لمستوى جديد (الشرق)
lebanon 24
31/01/2023 00:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: نأمل في تسليم مركبات برادلي إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة (الشرق)
lebanon 24
31/01/2023 00:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة فاغنر الروسية تؤكد مجددا سيطرتها الكاملة على مدينة سوليدار وكييف تنفي (العربية)
lebanon 24
31/01/2023 00:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:38 | 2023-01-30
16:18 | 2023-01-30
16:16 | 2023-01-30
16:14 | 2023-01-30
16:13 | 2023-01-30
16:11 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website