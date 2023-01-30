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أخبار عاجلة
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور إلى 61 (الجزيرة)
Lebanon 24
30-01-2023
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12:17
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