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الجيش الإسرائيلي يعلن التأهب في الجولان السوري المحتل بعد الهجوم المنسوب لإسرائيل في أصفهان (الجزيرة)

Lebanon 24
30-01-2023 | 13:12
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