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القوات الأوكرانية: روسيا تواصل القيام بعمليات هجومية في اتجاهي ليمان وباخموت لكنها تتكبد خسائر فادحة
Lebanon 24
31-01-2023
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