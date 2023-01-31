الوزير الحلبي لـ"صوت لبنان": التعليم العالي من المزايا الباقية للبلد ونسعى للإبقاء عليه ونحاول أن ندخل شروط وضوابط أكثر لهذا الموضوع بالتعاون والتنسيق مع رابطة الجامعات الخاصة في لبنان

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