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الوزير الحلبي لـ"صوت لبنان": التعليم العالي من المزايا الباقية للبلد ونسعى للإبقاء عليه ونحاول أن ندخل شروط وضوابط أكثر لهذا الموضوع بالتعاون والتنسيق مع رابطة الجامعات الخاصة في لبنان
Lebanon 24
31-01-2023
|
02:46
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