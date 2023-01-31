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راجي السعد: متفقون مع سيد بكركي أن لا حل خارج التمسك باتفاق الطائف وانتخاب رئيس للجمهورية ومنع الفراغ وإطلاق عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي

Lebanon 24
31-01-2023 | 04:49
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