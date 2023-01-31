مصادر بكركي: قمة روحية مسيحية غداً في تمام الساعة الرابعة تضم البطاركة الكاثوليك الارثوذكس للبحث في وسائل للخروج من الازمة الرئاسية وتقصير عمر الفراغ (أم تي في)

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