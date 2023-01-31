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وكالة "ريا نوفوستي": بوتين يأمر بتوقيع اتفاق مع بيلاروسيا بشأن إنشاء مراكز للتدريب المشترك للجيش

Lebanon 24
31-01-2023 | 05:40
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