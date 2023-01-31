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رويترز عن مصادر طبية باكستانية: ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري في مسجد في بيشاور إلى 100
Lebanon 24
31-01-2023
|
07:26
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