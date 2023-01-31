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بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين

Lebanon 24
31-01-2023 | 08:34
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