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أميركا تفرض قيودا جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بسبب دعمها للجيش الروسي (العربية)

Lebanon 24
31-01-2023 | 09:07
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