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مسؤولون أوروبيون: الاتحاد الأوروبي يواصل المناقشات حول استخدام الأصول الروسية المجمدة ولا قرار نهائيا حتى الآن

Lebanon 24
31-01-2023 | 10:26
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