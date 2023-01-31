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لبنان

جنبلاط يزورُ بري: التوافق السياسي يعطي أملاً بانتخاب رئيس للجمهوريّة

Lebanon 24
31-01-2023 | 11:36
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زار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
 
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وبعد لقاءٍ استمرّ لنحو نصف ساعة، صرح جنبلاط مؤكداً أنّ "التوافق السياسي يعطي أملا بانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيراً إلى أنه لا يمكن البقاء في دوامة الورقة البيضاء خلال جلسات الانتخاب، وهذا الأمر يشاركنا به الرئيس بري، والأساس هو أن نحدث اختراقات في الحواجز القائمة للوصول لتحقيق الانتخابات الرئاسية بشكل فعلي".

وأضاف: "هناك شيء مخيف وهو العداد، أي انهيار الليرة اللبنانية في كل لحظة، والهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان لا تنفع اذا لم يحصل اصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتبني قسم من مشروع البنك الدولي على الأقل".
 
 
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