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وزير الخارجية المجري: من يتحدث بصوت العقل والمنطق يُتهم بـ"انتهاك وحدة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2023 | 11:09
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