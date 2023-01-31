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جنبلاط بعد لقائه بري: نحاول اختراق بعض الحواجز السياسية للوصول إلى توافق يعطينا أملاً لانتخاب رئيس
Lebanon 24
31-01-2023
|
11:26
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اسين لـ"صوت لبنان": سنحاول ان تبقى جلسة مجلس الوزراء مستمرة، لاقرار امور اخرى، واذا لم تستمر، سنعود الى عقد اجتماعات اخرى. فالشغور لا تتحمّل الحكومة مسؤوليته، انما القوى السياسية التي يجب عليها انتخاب رئيس باسرع وقت
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01/02/2023 02:10:03
Lebanon 24
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