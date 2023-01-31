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جنبلاط: إنهيار الليرة مخيف والهندسات المالية التي يُجريها البنك المركزي لا تنفع من دون إجراء إصلاحات تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
31-01-2023 | 11:28
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