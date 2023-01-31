Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الفرنسية: عدد المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد فاق مليون وربع مليون (الجزيرة)

Lebanon 24
31-01-2023 | 13:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر في الشرطة الفرنسية: عدد المتظاهرين في عموم البلاد سيتجاوز المليون (العربية)
lebanon 24
01/02/2023 02:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الفرنسية: 87 ألف متظاهر في باريس اليوم ضد قانون التقاعد (العربية)
lebanon 24
01/02/2023 02:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 11.22% أي ما يمثل مليوناً و25 ألف ناخب ورصدنا 1763 مخالفة (الجزيرة)
lebanon 24
01/02/2023 02:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: قدمنا 53 مليون دولار بشكل طارئ لأوكرانيا بهدف إصلاح شبكة الكهرباء (الجزيرة)
lebanon 24
01/02/2023 02:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2023-01-31
18:10 | 2023-01-31
17:40 | 2023-01-31
16:53 | 2023-01-31
16:24 | 2023-01-31
15:33 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website