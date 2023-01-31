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الرئاسة التركية: يجب عدم ربط صفقة شراء أنقرة لطائرات "F16" بعضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2023 | 15:33
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