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8 صواريخ تستهدف قاعدة زليكان العسكرية في العراق التي تستضيف قوات تركية (العربية)

Lebanon 24
01-02-2023 | 01:00
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