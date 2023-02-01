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اللقاء بين القاضيين سهيل عبود والبيطار هو لايجاد حلّ معيّن في قضية انفجار مرفأ بيروت ويأتي عشية الاجتماعات التي حصلت بين وزير العدل وعبود وبين وزير العدل وعويدات (lbci)

Lebanon 24
01-02-2023 | 03:58
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