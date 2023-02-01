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فياض من السراي الحكومي عن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي: التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر بغية تأكد شركة كهرباء لبنان من التزامات الوزارات المعنية

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:36
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