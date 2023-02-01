فياض من السراي الحكومي عن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي: التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر بغية تأكد شركة كهرباء لبنان من التزامات الوزارات المعنية

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