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المطارنة الموارنة: نلحّ على عقد الجلسة الإنتخابيّة التي نصّ على شروطها الدستور لانتخاب رئيس جديد للدولة خصوصاً وأنّ الأوضاع باتت على شفير الانهيار
Lebanon 24
01-02-2023
|
05:58
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