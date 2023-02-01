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بو صعب لـ"الشرق": توجد تعقيدات لدى البنك الدولي تؤثر على مشروع تمرير الغاز من مصر عبر سوريا إلى لبنان

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:59
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