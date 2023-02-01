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رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لدينا منظومة دفاع جوي قوية لحماية منشآتنا ومستعدون لإفشال أي هجمات

Lebanon 24
01-02-2023 | 06:29
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