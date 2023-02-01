سلام: اعلن عن امكان وصول أول شحنة للقمح الممول من قرض البنك الدولي التي كانت متوقعة في اخر شباط الحالي في منتصف هذا الشهر وهذا يعتبر امرا إيجابيا يعزز وجود مادة القمح فالشحنة تبلغ نحو 30 الف طن

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