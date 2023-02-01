Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: اعلن عن امكان وصول أول شحنة للقمح الممول من قرض البنك الدولي التي كانت متوقعة في اخر شباط الحالي في منتصف هذا الشهر وهذا يعتبر امرا إيجابيا يعزز وجود مادة القمح فالشحنة تبلغ نحو 30 الف طن

Lebanon 24
01-02-2023 | 07:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام عن موضوع القمح: اطمئن بأن دولة الرئيس أبلغني انه في جلسة مجلس الوزراء التي ستكون ان شاء الله في مطلع الأسبوع المقبل سيكون هذا البند بندا أساسيا ولا مجال لعدم الموافقة عليه والاعتمادات المطلوبة لاستيراد القمح لتغطية الأسبوعين المقبلين موجودة
lebanon 24
01/02/2023 17:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي بدأ اسبوعه الثالث وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح
lebanon 24
01/02/2023 17:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض من السراي الحكومي عن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي: التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر بغية تأكد شركة كهرباء لبنان من التزامات الوزارات المعنية
lebanon 24
01/02/2023 17:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بعد لقائه ميقاتي: أطلعنا دولة الرئيس على ان العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت واعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا والتسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار الذي لا يجب أن يتغير
lebanon 24
01/02/2023 17:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:49 | 2023-02-01
09:41 | 2023-02-01
09:27 | 2023-02-01
09:04 | 2023-02-01
08:33 | 2023-02-01
08:30 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website