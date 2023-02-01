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العلية من السراي: تقرر توجيه كتب الى الوزارات والادارات المعنية لإعداد الاقتراحات اللازمة على قانون الشراء العام بشكل يؤمن الشفافية المطلوبة وتسيير المرفق العام بشكل عملي وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخه

Lebanon 24
01-02-2023 | 07:23
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