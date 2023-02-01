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سكان مجدليون ناشدوا مياه الجنوب واتحاد بلديات صيدا الزهراني تأمين المياه المقطوعة منذ اسبوع (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
01-02-2023 | 09:27
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