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بوتين: من الضروري إصلاح وتعويض الخسائر الناجمة عن قصف أوكرانيا للممتلكات في المناطق الحدودية
Lebanon 24
01-02-2023
|
09:41
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