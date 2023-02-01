مصادر بكركي للـ"أم تي في": هدف القمة مُخاطبة ضمائر المسؤولين وخصوصاً المجلس النيابي لأنّ الوضع الاقتصادي لا يُحتمل وكذلك وضع المواطنين وأيضاً لحثّ المعنيّين على تحمل المسؤولية

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