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مصادر بكركي للـ"أم تي في": هدف القمة مُخاطبة ضمائر المسؤولين وخصوصاً المجلس النيابي لأنّ الوضع الاقتصادي لا يُحتمل وكذلك وضع المواطنين وأيضاً لحثّ المعنيّين على تحمل المسؤولية

Lebanon 24
01-02-2023 | 10:30
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