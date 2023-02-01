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قوى الامن الداخلي تمكنت من سحب السيارات المنزلقة على طريق ضهر البيدر وتعمل على تخفيف الازدحام على طريق المديرج - صوفر (ال بي سي)

Lebanon 24
01-02-2023 | 10:53
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