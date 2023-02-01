12
o
بيروت
12
o
طرابلس
3
o
صور
12
o
جبيل
0
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الوكالة الذرية: إيران أبلغتنا بتحولها لاستخدام أجهزة طرد مركزي جديدة بعد أن اكتشفناها (العربية)
Lebanon 24
01-02-2023
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: معلومات مدير الوكالة الدولية حول نشاطنا بموقع فوردو ناقصة وغير محدثة (الجزيرة)
Lebanon 24
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: معلومات مدير الوكالة الدولية حول نشاطنا بموقع فوردو ناقصة وغير محدثة (الجزيرة)
01/02/2023 23:35:12
01/02/2023 23:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية تؤكد اعتراض أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى اليمن في كانون الثاني (العربية)
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية تؤكد اعتراض أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى اليمن في كانون الثاني (العربية)
01/02/2023 23:35:12
01/02/2023 23:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تفرض قيودا جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بسبب دعمها للجيش الروسي (العربية)
Lebanon 24
أميركا تفرض قيودا جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بسبب دعمها للجيش الروسي (العربية)
01/02/2023 23:35:12
01/02/2023 23:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات يتجاوز الحدود التي حددها الاتفاق النووي من كلّ النواحي
Lebanon 24
ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات يتجاوز الحدود التي حددها الاتفاق النووي من كلّ النواحي
01/02/2023 23:35:12
01/02/2023 23:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
Lebanon 24
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
02:30 | 2023-02-01
01/02/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع
00:36 | 2023-02-01
01/02/2023 12:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية حسم المعركة السنيّة
Lebanon 24
فرنجية حسم المعركة السنيّة
02:15 | 2023-02-01
01/02/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
12:20 | 2023-02-01
01/02/2023 12:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-02-01
01/02/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:23 | 2023-02-01
كوريا الشمالية: ردّنا على أيّ تحرّك عسكري أميركي قد يتضمّن استخدام السلاح النووي
16:15 | 2023-02-01
كوريا الشمالية تقول إن ردها سيكون شديد القوة تجاه أي محاولة عسكرية أميركية (وكالة يونهاب)
15:33 | 2023-02-01
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: معلومات مدير الوكالة الدولية حول نشاطنا بموقع فوردو ناقصة وغير محدثة (الجزيرة)
15:10 | 2023-02-01
جيروم باول: جائحة كورونا لم تعد تلعب دورا مهما في الاقتصاد الأميركي
15:07 | 2023-02-01
جيروم باول: لا يوجد يقين جازم بشأن تراجع التضخم سريعاً
15:00 | 2023-02-01
الخارجية الأميركية: سنواصل رفض أي خطوات أحادية تساهم في تصعيد الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقويض مبدأ حل الدولتين
فيديو
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
01/02/2023 23:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
01/02/2023 23:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
01/02/2023 23:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact