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أميركا تعلن افتتاح سفارة في جزر سليمان بعد شهور من توقيع الأخيرة اتفاقا أمنيا مع الصين (العربية)

Lebanon 24
01-02-2023 | 12:13
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