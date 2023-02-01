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مستشار الرئيس الأوكراني يهاجم إيلون ماسك ويقول إنه يقلل وصول التغريدات التي تدعم أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
01-02-2023 | 12:41
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