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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: حكومة نتنياهو تراجع سياساتها بشأن أوكرانيا وإمكانية تزويد كييف بأنظمة دفاعية (الجزيرة)

Lebanon 24
01-02-2023 | 12:57
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