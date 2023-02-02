14
o
بيروت
16
o
طرابلس
4
o
صور
14
o
جبيل
0
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التى تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعه الماضيه : حادث واحد وجريح
Lebanon 24
02-02-2023
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعه الماضية: حادث وجريح
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعه الماضية: حادث وجريح
02/02/2023 10:01:00
02/02/2023 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: حادثان و 3 جرحى (التحكم المروري)
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: حادثان و 3 جرحى (التحكم المروري)
02/02/2023 10:01:00
02/02/2023 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، 7 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، 7 جرحى
02/02/2023 10:01:00
02/02/2023 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 5 حوادث وقتيل و6 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 5 حوادث وقتيل و6 جرحى
02/02/2023 10:01:00
02/02/2023 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
12:20 | 2023-02-01
01/02/2023 12:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء
Lebanon 24
الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء
13:40 | 2023-02-01
01/02/2023 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-02-01
01/02/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. لا "صيرفة" لهؤلاء!
Lebanon 24
اليوم.. لا "صيرفة" لهؤلاء!
03:45 | 2023-02-01
01/02/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط لحزب الله... ما تتركوا باسيل
Lebanon 24
جنبلاط لحزب الله... ما تتركوا باسيل
06:00 | 2023-02-01
01/02/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:57 | 2023-02-02
لافروف: إجراءات الغرب تلعب دورا مهما في كيفية سير العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
01:29 | 2023-02-02
البرلمان الكندي يوافق على اقتراح لاستقبال 10 آلاف لاجئ من الأويغور
01:07 | 2023-02-02
أوستن: ما زلنا ملتزمون بردعنا الموسع ونحن جادون جداً في ذلك
00:11 | 2023-02-02
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعه الماضية: حادث وجريح
23:42 | 2023-02-01
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: التحقيقات الأولية تكشف مسؤولية إسرائيل عن هجوم أصفهان
19:36 | 2023-02-01
الشرطة الأوكرانية: صاروخ روسي دمر مبنى سكنيا في مدينة كراماتورسك شرق البلاد وأسفر عن سقوط 3 ضحايا
فيديو
تعرفوا إلى أكبر سجن في العالم.. رئيس من أصل فلسطيني أمر ببنائه في هذه الدولة (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى أكبر سجن في العالم.. رئيس من أصل فلسطيني أمر ببنائه في هذه الدولة (فيديو)
02:00 | 2023-02-02
02/02/2023 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له وتحليل دمها.. جوانا كركي: "مش فارقة معي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له وتحليل دمها.. جوانا كركي: "مش فارقة معي" (فيديو)
01:58 | 2023-02-02
02/02/2023 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
02/02/2023 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact