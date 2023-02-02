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لافروف: إجراءات الغرب تلعب دورا مهما في كيفية سير العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
Lebanon 24
02-02-2023
|
02:57
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