محمد رعد من الرابية: اليوم نحن على بعد 4 ايام من مناسبة 6 شباط نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة هذه العلاقة مع التيار الوطني الحر وفق الاسس التي أسهم الرئيس عون في ارسائها

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